نقل, خلايا, جذعية, لدماغ, مريض, باركنسون,

أعلن باحثون يابانيون الجمعة، أنهم تمكنوا من نقل خلايا جذعية يطلق عليها اسم "الخلايا الجذعية المستحثّة" إلى دماغ مريض مصاب بداء باركنسون، لأول مرة في تاريخ الطب.

وتمكن الباحثون في جامعة كيوتو من حقن مليونين و400 ألف من هذه الخلايا القادرة على توليد أي نوع من الخلايا، في القسم الأيسر من الدماغ، وذلك في عملية جراحية امتدت على ثلاث ساعات.وقد أجريت هذه العملية الشهر الماضي.ويبلغ المريض خمسين عاما، وهو سيبقى تحت المراقبة لمدة سنيتن، بحسب ما جاء في بيان للجامعة.وأخذت هذه الخلايا من متبرعين سليمين، ويعوّل عليها لتنمية الأعصاب المنتجة لمادة دوبامين المسؤولة عن التحكم بالحركة.وسبق أن أعلنت جامعة كيوتو في تموز/يوليو الماضي أنها ستجري هذه التجربة مع سبعة مشاركين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والتاسعة والستين.ويصيب مرض باركنسون عشرة ملايين شخص في العالم، وهو يؤدي إلى تدهور في عمل الأعصاب وأعراض منها الرجفة وتصلّب بعض الأعضاء.