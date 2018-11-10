فريق, ملجا, بطل, دوري, حي, العاصله, ال, 12,

توج مساء اليوم الجمعة منتخب فريق ملجا (عدي دراوشه) بطلا لدوري حي العاصلة بعد فوزه على منتخب فريق اتليتيكو مدريد و(سمير عاصله) كما وتوج فريق برشلونه (علي كناعنه ) بطل كاس دوري حي العاصله بعد فوزه على منتخب فريق فلنسيا (بلال حشيش) .

بحضور مدير قسم الرياضه في بلدية عرابة محمد نصار وادارة الدوري عرفات بطاطا ,نادر عاصله, بلال عيسى ,عبد فائق ,وبهجت عاصله, واختتم الدوري بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والمتبرعين .