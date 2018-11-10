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فريق ملجا بطل دوري حي العاصله ال 12



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



توج مساء اليوم الجمعة منتخب فريق ملجا  (عدي دراوشه) بطلا لدوري حي العاصلة بعد فوزه على منتخب فريق اتليتيكو مدريد و(سمير عاصله) كما وتوج فريق برشلونه (علي كناعنه ) بطل كاس دوري حي العاصله بعد فوزه على منتخب فريق فلنسيا (بلال حشيش) .


بحضور مدير قسم الرياضه في بلدية عرابة محمد نصار وادارة الدوري عرفات بطاطا ,نادر عاصله, بلال عيسى ,عبد فائق ,وبهجت عاصله, واختتم الدوري بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والمتبرعين .




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