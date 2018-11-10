تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 01:04:35 فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية |  2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |  2018-12-31 22:40:46 بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال |  0000-00-00 00:00:00 التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات |  0000-00-00 00:00:00 العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور |  2018-12-31 22:22:13 اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث |  2018-12-31 20:20:13 باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق |  2018-12-31 18:13:34 مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات |  2018-12-31 18:11:46 ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس |  2018-12-31 13:42:14 شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار |  2018-12-31 15:39:32 في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا |  2018-12-31 15:21:35 المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. |  2018-12-31 14:00:48 خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني |  2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة يراقب السوبر كلاسيكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحظى نهائي كأس ليبرتادوريس، والذي سيجمع بين عملاقي الأرجنتين، بوكا جونيورز وريفر بليت، باهتمام كبير من قبل برشلونة الإسباني.

 وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة سيرسل مدربا لمتابعة مباراتي الدور النهائي عن قرب، ومراقبة أبرز اللاعبين في الفريقين.
 وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يراقب ليوناردو بيلاردي، وأوجستين ألميندرا، من بوكا جونيورز، كما يتابع أيضًا حالة كل من إزكويل بالاسيوس وجونزالو مونتيل من ريفر بليت.
 ويملك برشلونة متخصصون في مراقبة المواهب في أمريكا اللاتينية، وبالتالي سيستعين بأحدهم لمراقبة النهائي التاريخي. 
يذكر أن تقارير أشارت إلى أن ريال مدريد أنهى صفقة بالاسيوس، لاعب وسط ريفر بليت لصالحه، وسينضم اللاعب الصيف المقبل للميرنجي.
 ويستضيف اليوم بوكا جونيورز، نظيره ريفر بليت، في ذهاب الدور النهائي.
برشلونة يراقب السوبر كلاسيكو




كلمات متعلقة

برشلونة, يراقب, السوبر, كلاسيكو,

تابعونــا

بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال 2018-12-31 | 22:40:46

لم يخف جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، تمنيه اللعب بجوار...

اللاعب علي خطيب يوقع في مكابي الاخاء الناصرة اللاعب علي خطيب يوقع في مكابي الاخاء الناصرة 2018-12-31 | 15:45:20

وقع فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة مع اللاعب الشفاعمري علي خطيب...

صفقة مودريتش تعود للواجهة.. وإنتر ميلانو يعترف صفقة مودريتش تعود للواجهة.. وإنتر ميلانو يعترف 2018-12-31 | 12:50:30

عاد الحديث مرة أخرى عن انتقال نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا،...

هدافو 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق هدافو 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق 2018-12-31 | 11:50:16

أفضل هدافي عام 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق تاريخ النشر:31.12.2018 | 06:50...

راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء 2018-12-31 | 10:08:43

أنهى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد عام 2018 ، دون الحصول على أي بطاقة...

غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم 2018-12-31 | 08:34:35

قبل 3 أيام فقط من مباراة القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي...

إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش 2018-12-30 | 18:55:00

كشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، حقيقة عودة البرتغالي جوزيه...

رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" 2018-12-30 | 13:03:07

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر...

برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" 2018-12-30 | 11:19:26

ينتظر برشلونة الإسباني بداية العام الجديد بفارغ الصبر، حيث سيبدأ النادي...

جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد 2018-12-30 | 08:19:58

نفى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، معرفته بأي تفاصيل جديدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع سائق دراجة نارية سيارة حادث طرق اصطدام شارع 5 اصابة اخر اسعاف شرطة ام الفحم بلدية تحرير مخالفات تنظيم حركة السير سائقين سيارات مشاركة واسعة عائدون الى اللجون قرية مهجرة مهرجان فعاليات ذكرى النكبة حادث تراكتورون عسفيا شابين سقطا في وادي عميق تخليص قرية حادث طرق شرطة اسعاف اصابة عامل ورشة بناء قرب نهاريا خطيرة مستشفى نهاريا سقط ارتفاع شاهق حريق شب بيت قرية جسر الزرقاء اصابة طفلين دخان اضرار جسيمة ممتلكات اطفاء قوات اخماد شرطة مصرع عامل ورشة بناء قرب نتانيا سقط علبيه جسم خالد سويطات ثقيل شارون حلف الطباش حادث عمل شرطة نتانيا شفاييم اسعافضبط 14 الف بيضة استهلاك ادمي مهربة مدينة طمرة اعتقال مشتبه صاحب شرطة مصرع 29 قتيلا عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي 2016 المجتمع العربيمصرع شاب غرق مجمع مياه شارع 232 الجنوب انقاذ جثة انتشال مراد صح عرابة مولودهما الاول محمد بعد 15 عاما انتظار زرق الله ممرض لعق نصراوي الناصرة اتهام مستشفى العئالة المقدسة شابة مريضة اعمال مشينة جسر الزرقاء مساعدة فتى تناشد علاج يونس جربان التلاسيميا فقر دم تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة المسجد الاقصى امطار الخير المصلون يصلون صلاة تساقط الخير
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com