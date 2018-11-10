برشلونة, يراقب, السوبر, كلاسيكو,

يحظى نهائي كأس ليبرتادوريس، والذي سيجمع بين عملاقي الأرجنتين، بوكا جونيورز وريفر بليت، باهتمام كبير من قبل برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة سيرسل مدربا لمتابعة مباراتي الدور النهائي عن قرب، ومراقبة أبرز اللاعبين في الفريقين.وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يراقب ليوناردو بيلاردي، وأوجستين ألميندرا، من بوكا جونيورز، كما يتابع أيضًا حالة كل من إزكويل بالاسيوس وجونزالو مونتيل من ريفر بليت.ويملك برشلونة متخصصون في مراقبة المواهب في أمريكا اللاتينية، وبالتالي سيستعين بأحدهم لمراقبة النهائي التاريخي.يذكر أن تقارير أشارت إلى أن ريال مدريد أنهى صفقة بالاسيوس، لاعب وسط ريفر بليت لصالحه، وسينضم اللاعب الصيف المقبل للميرنجي.ويستضيف اليوم بوكا جونيورز، نظيره ريفر بليت، في ذهاب الدور النهائي.