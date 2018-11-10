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الطيبة:وفاة الشاب محمد ابو عيطة أثر نوبة قلبية حادة



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فجعت مدينة الطيبة صباح اليوم السبت بوفاة الشاب محمد فاروق ابو عيطة 44عاما اثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.

وسيشيع جثمانه اليوم السبت في مدينة الطيبة , وقد وقع الخبر كالصاعقة على جميع اقارب واصدقاء المرحوم الذي عرف بمعاملته الحسنة للناس .
الطيبة:وفاة الشاب محمد ابو عيطة أثر نوبة قلبية حادة




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