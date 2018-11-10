شرطة, إسرائيل, ستوصي, بتقديم, لائحة, اتهام, ضد, درعي,

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إنه من المتوقع أن توصي الشرطة الإسرائيلية الأسبوع المقبل النيابة، بتقديم لائحة اتهام ضد وزير إسرائيلي وشقيقه.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية، للإعلان عن نتائج تحقيقاتها في ملف يخص وزير الداخلية أريه درعي، ستشير فيها إلى أنه "تم العثور على أدلة ضده، يمكن لها أن تؤدي إلى اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال".ومن المتوقع أن توصي الشرطة أيضا، بتقديم لائحة اتهام ضد شقيق درعي، وهو المحامي شلومو درعي، في سلسلة جرائم اقتصادية.ورفض درعي الأسبوع الماضي، طلب الشرطة الإسرائيلية، أن يأتي إلى تحقيق إضافي وأخير في قضيته، متذرعا بالانتخابات المحلية في إسرائيل.وينتمي درعي إلى حزب "شاس"، الذي يمثّل الوسط الشرقي لليهود المتزمتين دينيا (الحريديم).ودخل درعي المعترك السياسي في العام 1988 ليصبح وزيرا للداخلية، قبل أن تدينه محكمة إسرائيلية في 17 مارس/ آذار من العام 1999، بالارتشاء والاحتيال وخيانة الأمانة، ما أدى إلى سجنه لمدة سنتين.وعاد درعي إلى الحياة السياسية، في الانتخابات الأخيرة للكنيست (في العام 2013)، وسط انتقادات شديدة له ولنتنياهو، الذي وافق على تعيينه وزيرا في حكومته الحالية.