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شفاعمرو:شاب يطعن شقيقه والاخير يدهس والده ويصيبه بجراح خطيرة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان الشرطة تلقت بلاغا مساء الجمعة عن طعن شاب يبلغ من العمر 26 عاما واعتقال شقيقه البالغ من العمر 19 عاما , الشاب المصاب نقل للمستشفى ووصفت اصابته بالمتوسطة .


وأضاف البيان:"الشاب المصاب بعد ان تلقى العلاج وعاد الى المنزل قام بدهس والده البالغ من العمر 52 عاما واصابته بجروح بالغة الخطورة , الشرطة اعتقلت الشاب وسيتم تقديمه الى المحكمة لتمديد اعتقاله ".
شفاعمرو:شاب يطعن شقيقه والاخير يدهس والده ويصيبه بجراح خطيرة




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