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طعن شاب واعتقال مشتبه في جسر الزرقاء



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة قبل ساعة بلاغ حول طعن أحد سكان  جسر الزرقاء الذي يبلغ من العمر  33 عاما في مركز البلدة، حيث أحيل الى مستشفى هيليل يافيه الطبي، بعد أن أصيب بإصابات متوسطة (وفق مصادر طبية). 


 أفراد من الشرطة وصلوا الى المكان وشرعوا بعمليات مسح وتمشيط لرصد المشتبه.

بعد جمع بينات أولية، تم إلقاء القبض على مشتبه  من سكان البلدة الذي يبلغ من العمر 21 عام.

يتم فحص ملابسات الحادث.
طعن شاب واعتقال مشتبه في جسر الزرقاء




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