تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 12:41:36 قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية |  2018-12-27 12:15:46 ترامب: الحق أقول لكم.. ساورني شعور بالخوف على ميلانيا! |  2018-12-27 12:04:37 أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق |  2018-12-27 11:46:12 فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول |  2018-12-27 11:00:30 فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات |  2018-12-27 10:51:34 "ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 |  2018-12-27 10:45:55 إندونيسيا ترفع مستوى الإنذار في منطقة تسونامي |  2018-12-27 08:55:53 لبنان: "نجينا بأعجوبة" من كارثة انسانية |  2018-12-27 08:55:15 دمشق: العدوان الإسرائيلي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة السورية والحرب الإرهابية |  2018-12-27 08:51:12 بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة |  2018-12-27 08:49:59 ترامب يسافر بطائرة مطفأة الأضواء و"حزين" لدخول العراق سرا |  2018-12-27 08:45:07 الناصرة - اعادة فتح مفرق البيج في الناصرة بعد اغلاقه |  2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تسريبات تكشف الراتب الأسطوري لنيمار في سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تسريبات جديدة، اليوم الجمعة، حجم الأموال التي يحصل عليها نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من ناديه.


وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن نيمار يتقاضى 55 مليون يورو سنويًا، بشكل إجمالي.

ويأتي ذلك بواقع 25 مليون يورو كراتب، بالإضافة إلى 5 ملايين سنويا، كحوافز "أخلاقية".

وهي حوافز مرتبطة بـ10 عوامل، منها واجب تحية الجماهير، قبل وبعد كل مباراة.

وهذا بالإضافة لمساهمات النادي، في بعض المؤسسات التابعة لنيمار، ما يجعل راتب اللاعب يصل إجمالا، إلى 55 مليون يورو سنويا.
عمولات
وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، في صيف عام 2017.

وحصل والده على 10.4 ملايين كعمولة، بالإضافة إلى 10 ملايين لوكيل أعمال اللاعب.

لكن النادي دفع هذه العمولات، بعيدا عن أعين الشرطة الفرنسية، حتى لا يدفع ضرائب عليها، وفقًا للصحيفة.

كما طلب وكيل نيمار الحصول على عمولته، من خلال شركات في مالطا وقبرص، لكن سان جيرمان كان يخشى أن يدخل في أي صفقات مشبوهة، مع تلك الشركات.

ومن جهة أخرى، أشارت التسريبات إلى غضب وكيل نيمار، بعد فشل محاولاته في الصيف الماضي، لنقل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، إلى أحد الفرق، وكان ريال مدريد هو الوجهة المحددة.

وبحسب التسريبات، فإن نيمار لديه 30 راعيًا، منهم راعٍ يدفع 930 ألف يورو سنويا للاعب، إلى جانب 869 ألفًا من راعٍ آخر.

كما حصل النجم البرازيلي على 550 ألفًا، من إحدى شركات السيارات في برشلونة.

صفقة هائلة
ورغم أن صفقة نيمار كلفت باريس سان جيرمان، ما يقرب من 252 مليونًا، إلا أن النادي ليس لديه حقوق بيع صور اللاعب.
كما كشفت التسريبات أن باريس سان جيرمان، يحتاج إلى أرباح تصل إلى 165 مليون يورو، من أجل تغطية تكاليف شراء نيمار ومبابي.
لكن إيرادات النادي ارتفعت أيضًا بنسبة 50% تقريبا، منذ انتقال اللاعب البرازيلي.

وارتفعت الأرباح من 35 مليونًا، إلى 55 مليون يورو، كما زادت مبيعات التذاكر، بما يقرب من 10 ملايين.

لكن كل هذه الأموال، لم تعجب إدارة النادي، ما جعل بطل الدوري الفرنسي، يطالب بزيادة عقده مع رعاته.

جدير بالذكر أن بعض التسريبات السابقة، كشفت أن باريس سان جيرمان، تهرب من عقوبات "يويفا"، رغم مخالفته لقوانين اللعب المالي النظيف.

تسريبات تكشف الراتب الأسطوري لنيمار في سان جيرمان




كلمات متعلقة

تسريبات, تكشف, الراتب, الأسطوري, لنيمار, في, سان, جيرمان,

تابعونــا

زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة 2018-12-27 | 11:53:22

يقضي النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق الملكي الإسباني...

بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" 2018-12-27 | 10:47:35

يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الشكوك ستتسلل إلى تفكير لاعبيه بشأن...

رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط 2018-12-27 | 09:11:08

أنقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من خسارة أولى هذا الموسم...

رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود 2018-12-27 | 08:49:24

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، إن ليونيل ميسي لم يرحل قط...

صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل 2018-12-26 | 23:41:15

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات حادة بعد فوز فريقه على نيوكاسل (4-0) اليوم...

مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت 2018-12-26 | 17:31:19

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قرر صرف النظر عن التعاقد مع ماتياس دي...

لاعب برشلونة: أُصلي من أجل عودة نيمار لاعب برشلونة: أُصلي من أجل عودة نيمار 2018-12-26 | 15:50:26

كشف لاعب خط وسط فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الدولي البرازيلي...

رياض محرز: ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط رياض محرز: ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط 2018-12-26 | 15:00:42

أكد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مستواه لا زال يتطور...

مدرب ليفربول: لو سمعت هذا السؤال.. سأحطم الميكروفون مدرب ليفربول: لو سمعت هذا السؤال.. سأحطم الميكروفون 2018-12-26 | 13:55:12

حث مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لاعبي فريقه على "الاستمتاع" بالسباق الذي يخوضونه في...

مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا 2018-12-26 | 12:50:43

أبهر الفرنسي، كيليان مبابي، العالم من خلال أدائه في مونديال روسيا الصيف الماضي،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حملة واسعة الشرطة ضبط أسلحة ذخيرة نشاط غير قانوني حيازة سلاح تفتيش الشاب عبد الرحمن سعيد ابو ليل وفاة فاجعة كفر قرع اثر نوبة قلبية 5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر كفر كنا 1500 شخص يتظاهرون نصرة للحركة الاسلامية الشق الشمالي يوسف عبد الخالق اطلاق نار الناصرة شاب تشييع جثمان مدينة مشاركة واسعة التفافي الناصرة اضرار سيارة اطلاق نار الشرطة تحقق اليوم الاحد انقلاب شاحنتين حادث طرق مروع كريات جت شارع 6 أزمة سير شرطة اسعافمحاولة فاشلة سطو مسلح فرع البريد قرية عرعره المثلث الشمالي الشرطة تحقق كلب معلق على عامود ام الفحم عامود وادي عارة جرو الرفق بالحيوان جمعية شارع وادي عارة القاء حجارة شرطة شبان مدخل عرعرة الكنيست تفتتح دورتها الشتوية اليوم الاثنين طرعان احتفال مولد النبوي الشريف مشاركة واسعة اطلاق اسم كفر كنا على شارع رئيسي وسط عمان محاولة سطو سائق سيارة اجرة انقلاب السيارة المكر الجديدة رجل وامرأة عكا شاب اصابة خطيرة مفرق الناعورة الشاب احمد زعبي حادث طرق علق داخل سيارة الشرطة اسعاف مصرع شاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com