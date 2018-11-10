تسريبات, تكشف, الراتب, الأسطوري, لنيمار, في, سان, جيرمان,

كشفت تسريبات جديدة، اليوم الجمعة، حجم الأموال التي يحصل عليها نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من ناديه.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن نيمار يتقاضى 55 مليون يورو سنويًا، بشكل إجمالي.ويأتي ذلك بواقع 25 مليون يورو كراتب، بالإضافة إلى 5 ملايين سنويا، كحوافز "أخلاقية".وهي حوافز مرتبطة بـ10 عوامل، منها واجب تحية الجماهير، قبل وبعد كل مباراة.وهذا بالإضافة لمساهمات النادي، في بعض المؤسسات التابعة لنيمار، ما يجعل راتب اللاعب يصل إجمالا، إلى 55 مليون يورو سنويا.عمولاتوكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، في صيف عام 2017.وحصل والده على 10.4 ملايين كعمولة، بالإضافة إلى 10 ملايين لوكيل أعمال اللاعب.لكن النادي دفع هذه العمولات، بعيدا عن أعين الشرطة الفرنسية، حتى لا يدفع ضرائب عليها، وفقًا للصحيفة.كما طلب وكيل نيمار الحصول على عمولته، من خلال شركات في مالطا وقبرص، لكن سان جيرمان كان يخشى أن يدخل في أي صفقات مشبوهة، مع تلك الشركات.ومن جهة أخرى، أشارت التسريبات إلى غضب وكيل نيمار، بعد فشل محاولاته في الصيف الماضي، لنقل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، إلى أحد الفرق، وكان ريال مدريد هو الوجهة المحددة.وبحسب التسريبات، فإن نيمار لديه 30 راعيًا، منهم راعٍ يدفع 930 ألف يورو سنويا للاعب، إلى جانب 869 ألفًا من راعٍ آخر.كما حصل النجم البرازيلي على 550 ألفًا، من إحدى شركات السيارات في برشلونة.صفقة هائلةورغم أن صفقة نيمار كلفت باريس سان جيرمان، ما يقرب من 252 مليونًا، إلا أن النادي ليس لديه حقوق بيع صور اللاعب.كما كشفت التسريبات أن باريس سان جيرمان، يحتاج إلى أرباح تصل إلى 165 مليون يورو، من أجل تغطية تكاليف شراء نيمار ومبابي.لكن إيرادات النادي ارتفعت أيضًا بنسبة 50% تقريبا، منذ انتقال اللاعب البرازيلي.وارتفعت الأرباح من 35 مليونًا، إلى 55 مليون يورو، كما زادت مبيعات التذاكر، بما يقرب من 10 ملايين.لكن كل هذه الأموال، لم تعجب إدارة النادي، ما جعل بطل الدوري الفرنسي، يطالب بزيادة عقده مع رعاته.جدير بالذكر أن بعض التسريبات السابقة، كشفت أن باريس سان جيرمان، تهرب من عقوبات "يويفا"، رغم مخالفته لقوانين اللعب المالي النظيف.