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تركيا تحذر البرازيل من نقل سفارتها الى القدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر دبلوماسي تركي البرازيل من مغبة نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس قائلا ان "خطوة من هذا القبيل ستكون لها تداعيات اقتصادية". 


واضاف هذا الدبلوماسي التركي ان انقرة تتوقع من البرازيل ان تتصرف بعقلانية، اذ ان جميع الدول المسلمة قد تتخذ خطوات ضد نقل السفارة.

يشار الى ان صادرات البرازيل من اللحوم الحلال الى الشرق الأوسط تصل الى ما قيمته ستة عشر مليار دولار سنويا.

بدوره قال الرئيس البرازيلي غاير بولسونارو: "ان قرار نقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس لم يحسم بعد".

من جانبها قالت قطر ان قرار كهذا يعتبر خروجا عن الإجماع الدولي، معربة عن دعمها المطلق لمبدأ حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
تركيا تحذر البرازيل من نقل سفارتها الى القدس




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