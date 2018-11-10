الفنان, اياد, طنوس, يطلق, أغنية, جديدة, بعنوان, ‘تكي, تكي‘‎,

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احتفل في دير حنا باختتام مهرجان الفن التشكيلي والنحت على الحجر بمشاركة كبيرة من...
بعد انسحابها من توزيع جوائز اوفير الوزيرة ميري ريجف تهاجم الفنانين والممثلين في...
كما عودنا في كل عام ، يستعد الفنان الريناوي القدير مروان طاطور باجتياح المهرجانات...
غصّت قاعة المركز الجماهيري في البعنة مساء أمس الخميس بالحضور، تلبية لدعوة جبهة...
برعاية وحضور رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام أفتتح في مدينة الناصرة معرض الفن...
معرض "تشويه" لعصام دراوشة في جاليري فتوش إفتتح جاليري "فتوش" معرض "بورتيريه"...
انضم الاتحاد الأوروبي وشبكة الاتحاد الأوروبي للمراكز الثقافية (EUNIC)، يوم...
"في الحقيقة أنا سعيد ومتوتر، سعيد لأن الوقوف أمام هذا العدد والتحدث عن عملي الشخصي...
اعربت ارملة القائد والشاعر الراحل توفيق زياد عن اعجابها باداء الممثلين في مسرحية...
اكدت وزيرة الثقافة والرياضة عبر صفحتها على الفيسبوك انها كانت قد التقت في مكتبها...