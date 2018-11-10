الفنان, اياد, طنوس, يطلق, أغنية, جديدة, بعنوان, ‘تكي, تكي‘‎,

انتهى الفنان اياد طنوس من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "تكي تكي" من بعد اغنية "لا تغيبي" التي لاقت رواجاً كبيراً في مختلف الدول العربية.

الأغنية تحمل الطابع الرومانسي ,من كلمات تميم ابو دقش، وألحان سوبر ساكو,تسجيل وتوزيع رامي عرفات,مونتاج: حمزة ابو الصغير,تصوير ربيع جهشان وخليل حيدر.اغنية تكي تكي لاقت نجاح كبير جدآ عبر موقع اليوتيوب حيث تفاعل مع الاغنية من جميع الدول العربية.ويذكر أن الفنان اياد طنوس يستعد فى الفترة المقبلة بتقديم عدد من الحفلات منها في اسطنبول على مسرح واحد بسفينة اللبنانيز باجمل السفن التركية وعلى مضيق البوسفور بحفلة مع الفنان ايمن سرحان من انتاج موسى ابو نمر وايضآ في ولاية كاليفورنيا بمشاركة اكبر حفلات لنجم العالمي سوبر ساكو.من سوسن بشناق