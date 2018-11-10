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اصابات متفاوتة في حادث طرق قرب عكا



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طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج لاربعة اصابات متفاوته من حادث طرق صعب على مفرق جيلون حيث تم نقلهم الى مستشفى نهريا لاستكمال العلاج.





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