باكستان:طائرة, إسرائيلية, تهبط, في, دولة, اسلامية, للمرة, الاولى,

زعمت القناة الاسرائيلية، أن طائرة ركاب إسرائيلية هبطت في مطار دولة إسلامية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وادعت القناة العاشرة العبرية، أن طاقم قاعدة "نور خان" الباكستانية صرحوا لأحد المواقع الإلكترونية بأن طائرة ركاب إسرائيلية هبطت في أحد المطارات القريبة من مدينة إسلام أباد، عاصمة باكستان.وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الطائرة الإسرائيلية هبطت في مدينة روالبندي الباكستانية، القريبة من مدينة إسلام أباد، في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأفادت القناة بأن طائرة الركاب الإسرائيلية أقلعت من مطار عمان الدولي إلى مدينة إسلام أباد الباكستانية، وبأنه فور هبوط الطائرة في المطار الباكستاني، استقبلتهم سيارات معينة، وبعد عدة ساعات، أعادتهم مرة أخرى إلى الطائرة، في وقت لم يعرف هوية هؤلاء الركاب.وأشارت القناة إلى أنه ليس لباكستان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في نفس الوقت نفت مصادر باكستانية هبوط طائرة إسرائيلية في أحد مطارات البلد.