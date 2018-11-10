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كفرمندا: حرق سيارات ومفرقعات والقاء حجارة الشرطة تعتقل 26 مشتبهاً



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شهدت بلدة كفرمندا بعد منتصف الليلة الماضية شجار عنيف تخلله مفرقعات والقاء حجارة بين مجموعتين , وبحسب المعلومات الاولية فأن الخلفية تعود للانتخابات .


دوريات معززة من الشرطة هرعت للمكان ولم يبلغ عن اصابات .

وجاء في بيان صادر عن شرطة الشمال انها اعتقلت 26 مشتبهاً بضلوعهم في شجار عنيف تخلله مفرقعات والقاء حجارة وحرق سيارات وذلك على خلفية نتائج الانتخابات الاخيرة في بلدة كفرمندا .

وأكدت الشرطة انها استطاعت فرض السيطرة وتهدئة الامور .

كفرمندا: حرق سيارات ومفرقعات والقاء حجارة الشرطة تعتقل 26 مشتبهاً




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