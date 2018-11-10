كفرمندا:, حرق, سيارات, ومفرقعات, والقاء, حجارة, الشرطة, تعتقل, 26, مشتبهاً,

شهدت بلدة كفرمندا بعد منتصف الليلة الماضية شجار عنيف تخلله مفرقعات والقاء حجارة بين مجموعتين , وبحسب المعلومات الاولية فأن الخلفية تعود للانتخابات .

دوريات معززة من الشرطة هرعت للمكان ولم يبلغ عن اصابات .وجاء في بيان صادر عن شرطة الشمال انها اعتقلت 26 مشتبهاً بضلوعهم في شجار عنيف تخلله مفرقعات والقاء حجارة وحرق سيارات وذلك على خلفية نتائج الانتخابات الاخيرة في بلدة كفرمندا .وأكدت الشرطة انها استطاعت فرض السيطرة وتهدئة الامور .