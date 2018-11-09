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السيول تطرد آلاف السياح من البتراء الأردنية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أخلت السلطات الأردنية اليوم الجمعة من مدينة البتراء الأثرية 3762 سائحا إلى مناطق آمنة، بسبب السيول والفيضانات في المناطق المحيطة بالمدينة جراء أمطار غزيرة هطلت في الساعات الأخيرة.




وأكد مدير الدفاع المدني في محافظة معان سالم الصرايرة أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع العديد من الحالات التي داهمت فيها أمطار السيول المنازل، مشيرا إلى أنه لم تقع أي إصابات باستثناء إصابة طفلة تبلغ من العمر سنتين كادت تغرق في مياه السيول ونقلت إلى مستشفى معان الحكومي وهي في غرفة العناية المركزة وحالتها العامة سيئة.




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