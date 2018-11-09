ترامب, يوقع, مرسوما, يمنع, المهاجرين, غير, الشرعيين, من, الحصول, على, اللجوء,

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع مرسوما يقضي بمنع المهاجرين الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك بصورة غير شرعية من الحصول على حق اللجوء في البلاد.

وتعليقا على المرسوم قال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض اليوم الجمعة قبل مغادرته إلى باريس: "نريد أن يأتي الناس إلى بلدنا، لكن يجب عليهم القدوم إلى البلاد بشكل قانوني".