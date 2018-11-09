فيديو - مصرع 7 اشخاص جراء السيول بالاردن

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الجمعة، بعدما جراء السيول والفيضانات المتراكمة بسبب غزارة الامطار في الاردن، بحسب وسائل الاعلام الاردنية.

واعلنت الناطقة باسم الحكومة الاردنية، جمانة غنيمات، ارتفاع عدد وفيات الحالة الجوية السائدة الى 7 وفيات.كما دعت المواطنين القاطنيّن بالقرب من المناطق المنخفظة والاودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق، الى اخلاء منازلهم حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الامطار المتوقعة هذه الليلة ونهار الغد.وذكرت الوكالة الاردنية "بترا" ان الحادثة وقعت نتيجة انجراف مركبة بسبب تشكل السيول بمنطقة مليح في مادبا.وأشارت "بترا" إلى أن السلطات تجري عمليات بحث وتمشيط للمنطقة من قبل فريق البحث والإنقاذ وفرق الغطس، التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني.ويأتي هذا الحادث بعد مرور نحو أسبوعين على فاجعة البحر الميت، التي راح ضحيتها 21 شخصا، معظمهم من الأطفال، بعدما ضربت سيول مفاجئة منطقة البحر الميت، إثر هطول أمطار غزيرة.