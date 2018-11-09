اطلاق, نار, والقاء, قنبلة, صوت, على, بيت, وسام, عمر, رئيس, مجلس, محلي, طوبا, زنغرية, المنتخب, دون, اصابات,

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بقرار من رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا، المحامي زكي...
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، صوراً جديدة...
تحقق شرطة الناصرة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري لبيع الادوات...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الجمعة شابين ( 23 و 28 عاما) من كفركنا وطرعان بشبهة ضلوعهما...
نفت المتحدثة باسم بلدية القدس أن تكون لدى البلدية او رئيسها موشيه ليئون خطة تتعلق...
أوصت لجنة سلة الادوية المدعومة حكوميا , نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان بأن يضاف...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية ، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً الى صاف...
يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ41 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت...
صادقت وزارة المالية ضمن ما يسمى المسار السريع او (الفتمال) على حي رابين في قرية...
جاء في يبان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...