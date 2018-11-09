اطلاق, نار, والقاء, قنبلة, صوت, على, بيت, وسام, عمر, رئيس, مجلس, محلي, طوبا, زنغرية, المنتخب, دون, اصابات,

تحقق الشرطة في ملابسات اطلاق نار والقاء قنبلة صوت دون انفجارها على بيت وسام عمر رئيس المجلس المحلي المنتخب في قرية طوبا زنغرية واطلاق نار في الهواء ، الليلة .واشارت الشرطة الى ان خلفية الحادث تعود لنتائج انتخابات السلطة المحلية في القرية .وقد باشرت الشرطة التحقيق فيما لم يبلغ عن اصابات تذكر. من جهته قال د . منصور عباس رئيس القائمه العربية الموحدة :" منذ يوم الانتخابات تشهد طوبا الزنغرية حالة توتر وعمليات إطلاق نار واحراق الممتلكات العامة والخاصة. خلال الأيام الاخيرة تابعنا الوضع بمشاركة الاخ ابي السعيد محمد بركة لتهدئة الأوضاع والوصول لحل يحفظ طوبا الزنغرية واهلها . اليوم ايضا خلال تواجدنا في طوبا لاستكمال مساعي التهدئة والصلح تكرر إطلاق النار هذه المرة على بيت رئيس المجلس المنتخب وسام عمر.من هنا نناشد اهلنا في طوبا الى التعقل وضبط النفس والمحافظة على الأرواح والممتلكات .ان طوبا واهلها بحاجة الى تدخل سريع لمنع تدهور الأوضاع، من المهم تشكيل وفد واسع من المتابعة والرؤساء والوجهاء لتدارك الامر قبل ان ينزلق الى ما هو اسوء , اللهم احفظ طوبا واهلها من كل سوء .