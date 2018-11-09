أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مساء اليوم الجمعة، ان مسيرات العودة على حدود القطاع مستمرة.

واضاف السنوار "لا علاقة للأموال القطرية بأي اتفاق تهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي".وشدد السنوار على أن جدار الحصار الذي فرض على قطاع غزة منذ 11 عاما بدأ يسقط، مضيفا انه سيسقط بشكل كامل.وأضاف :"نؤكد ان التفاهمات الحاصلة ليست على حساب المصالحة الفلسطينية".وتأتي تصريحات السنوار خلال زيارته لمخيم العودة شرق ملكة اليوم الجمعة ومشاركته في جمعة" المسيرة مستمرة".