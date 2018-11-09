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شيرين عبد الوهاب تتفوق على تامر حسني وعمرو دياب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​، عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كشفت من خلالها عن تفوّقها على الفنانين ​عمرو دياب​ و​تامر حسني​.



وتظهر هذه الصورة تصدُّر ألبومها "نساي" قائمة الأكثر استماعا بمتجر "أي تونز" مصر، وتفوقه على 5 ألبومات لـ عمرو دياب، الذي إحتل بألبوماته المراكز الأربعة التالية لـ شيرين، فيما احتلّ ألبوم تامر حسني "​عيش بشوقك​" مركزا متأخرا.



الجدير ذكره أن ألبوم "نساي" يضم 12 أغنية، منها "أبو الرجولة، حبة جنة، كدابين، ضعفي، تاج راسك، كلام عنيه، نساي"، وتنال جميعها إعجاب الجمهور.




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