شيرين, عبد, الوهاب, تتفوق, على, تامر, حسني, وعمرو, دياب,

نشرت الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​، عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كشفت من خلالها عن تفوّقها على الفنانين ​عمرو دياب​ و​تامر حسني​.

وتظهر هذه الصورة تصدُّر ألبومها "نساي" قائمة الأكثر استماعا بمتجر "أي تونز" مصر، وتفوقه على 5 ألبومات لـ عمرو دياب، الذي إحتل بألبوماته المراكز الأربعة التالية لـ شيرين، فيما احتلّ ألبوم تامر حسني "​عيش بشوقك​" مركزا متأخرا.الجدير ذكره أن ألبوم "نساي" يضم 12 أغنية، منها "أبو الرجولة، حبة جنة، كدابين، ضعفي، تاج راسك، كلام عنيه، نساي"، وتنال جميعها إعجاب الجمهور.