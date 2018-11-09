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ألفيس: ميسي مثل الطفل عندما تعطيه الكرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال البرازيلي دانييل ألفيس، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، إن علاقته مع ليونيل ميسي، خلال حقبته ببرشلونة، ساعدته على "تعلم ما تعنيه كرة القدم".



ويعد ألفيس أكثر من صنع أهدافًا لميسي في برشلونة، بواقع 42 هدفًا.


وخلال تسجيل فيلم وثائقي عن النادي الكتالوني، لشبكة "سكاي سبورتس"، قال ألفيس: "لقد فعلت كل ما بوسعي لخدمته (ميسي)، والتأكد من سعادته، وأنه يمتلك الكرة طوال الوقت، هذا أكثر ما يحبه".


وأضاف: "إنه مثل الطفل عندما تقدم له الهدية الأولى، امنحه فقط الكرة وسيلعب بها طوال اليوم، كنت مسؤولًا عن التأكد من أن الكرة دائمًا بين قدميه".


وتابع: "كان الأمر غريبًا جدًا، لأنه منذ أن وصلت إلى برشلونة، كان لدينا اتصالا غريبا جدا، أعني أنه بطريقة إيجابية، كان هناك شيء مثل تقارب الأفكار".


وأكمل: "أتذكر المباراة الأولى التي لعبناها كأنها اليوم، كنا نتبادل الكرة سويًا بشكل دائم، نفهم بعضنا البعض بنظرة صغيرة، كنا نعرف مواقعنا في الملعب".


وواصل ألفيس: "علاقتي مع ليونيل ميسي، كانت أشبه بإطلاق الألعاب النارية، لقد قلت لنفسي وقتها: (أمر رائع، سوف ألعب من أجل نادٍ، يدافع عن معنى كلمة كرة القدم)".


وعن أسلوب البلوجرانا، قال الظهير الأندلسي السابق: "كان أمرًا مفاجئًا بالنسبة لي، لأنني جئت من إشبيلية، حيث هناك أسلوب مختلف تمامًا عن برشلونة".




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