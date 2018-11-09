اصابات, منها, متوسطة, بحادث, طرق, مروع, على, شارع, 85,

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تم نقل المصابين الى مستشفى نهريا لاستكمال العلاج

طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج لاربعة اصابات متفاوته من حادث طرق صعب على مفرق جيلون .

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