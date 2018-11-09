صور - السيول تتسبب بانهيار جزء من شارع 90 بالجنوب واغلاقه

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واستنفرت الشرطة الى المكان ومنعت السائقين من الاقتراب واغلقت الشارع كليا .

تسببت السيول في منطثة الجنوب مساء اليوم الجمعة بانهيار جزء من شارع 90 مما اسفر عن اغلاقه امام حركة السير .

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