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صور - السيول تتسبب بانهيار جزء من شارع 90 بالجنوب واغلاقه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تسببت السيول في منطثة الجنوب مساء اليوم الجمعة بانهيار جزء من شارع 90 مما اسفر عن اغلاقه امام حركة السير .





واستنفرت الشرطة الى المكان ومنعت السائقين من الاقتراب واغلقت الشارع كليا .




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