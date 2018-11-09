الطيبي:, التوصل, الى, تفاهمات, حول, طلاب, التربية, البدنية, في, الجامعة, العربية, الأمريكية, في, جنين,

بعد أن كان قد توجه عدد من طلاب التربية البدنيه في الجامعة العربية الامريكية في جنين وبعض أولياء الأمور، قبل عدّة أسابيع، للنائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، حول رفض الاعتراف او القبول بشهاداتهم من قبل الكليات المختصة في البلاد .بدوره، قام النائب الطيبي بتحركًا مباشرة امام وزارة المعارف وبعض الكليات وتواصل مع المفتش د كمال خوالد، حيث تم ترتيب اجتماع عمل حضره د. خوالد والطالب أحمد ابو رومي والطالب يحيى حجازي، مندوبين عن الطلاب، ومندوبو الكليات والوزارة ومنهم بروفيسور درور رئيس كلية ڤينجيت.وكان اجتماعًا ناجحًا ومثمراً.وخلص الاجتماع بالاتفاق حول النقاط التالية:- تخفيض علامة امتحان الياعيل المطلوبة للقبول بالكليات (120 في كاتسرين) و (125 في ڤينچت ) الى (110) .- بالنسبة لكلية "سمينار هكيبوتسيم" التي ادعت رفض طلاب من الجامعة العربية الامريكية في جنين تم تحويل القضية الى وزارة التربية والتعليم وسوف يتم قبولخريجي الجامعة العربية الامريكية من العام القادم ان شاء الله .- بالنسبة لكلية اوهلو كاتسرين تم الاعتراف باللقب من الجامعة العربية الامريكية ولكن هذا العام تم فتح صف واحد للتدريس(הוראה) بسبب العدد القليل الذي تقدم للتسجيل في الكلية ولا يوجد امكانية لاستيعاب الطلاب في الفصل الثاني وسوف يتم استقبال طلاب جنين ابتداء من العام الدراسي القادم .- كلية ڤينچيت لم يكن لديها مشكلة في الاعتراف واستيعاب خريجي الجامعة العربية الامريكية كما اكّدوا ولكنهم وافقوا على تخفيض علامة الياعيل من 125 الى 110.- فحص امكانية عمل شهادة تدريس (הוראה) في كليات بالبلدات العربية مثل كلية القاسمي في باقة الغربية وكلية سخنين ويتم فحص الامكانية بين الكليات ووزارة التربية والتعليم .