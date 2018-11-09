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مظاهرة في شعب رفضا لتحويل المياه من جوفية لمحلاه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك اهالي شعب اليوم الجمعة في  وقفة احتجاجية ورفع شعارات منددة بقرار تحويل المياه من مياه جوفية لمياه محلاة ابتداءا من 4.11 .  

جرت المظاهرة والتي شارك بها العشرات من الاهالي بمبادرة اللجنة الشعبية وبالاشتراك مع القيادة الشبابية والشبيبة الوطنية .
  ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالقرار مطالبين بالغائه .




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