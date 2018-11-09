مظاهرة, في, شعب, رفضا, لتحويل, المياه, من, جوفية, لمحلاه,

شارك اهالي شعب اليوم الجمعة في وقفة احتجاجية ورفع شعارات منددة بقرار تحويل المياه من مياه جوفية لمياه محلاة ابتداءا من 4.11 .

جرت المظاهرة والتي شارك بها العشرات من الاهالي بمبادرة اللجنة الشعبية وبالاشتراك مع القيادة الشبابية والشبيبة الوطنية .ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالقرار مطالبين بالغائه .