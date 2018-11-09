كارفاخال, يقترب, من, الرحيل, عن, ريال, مدريد,

لا يعيش داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، أفضل لحظاته في الوقت الحالي، بسبب بعض المشاكل الداخلية التي أثرت عليه.

وخرج كارفاخال مؤخرًا عقب قرار إقالة جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق للميرنجي، وأكد أنه أفضل مدرب عمل معه، ولم يحالفه الحظ مع الفريق.ووفقًا لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، فإن كارفاخال تلقى عرضًا من أحد أندية البريميرليج، لكنه لم يُفصح عنه.وأضاف: "استماع كارفاخال للعروض الخارجية، سيكون خبرًا سيئًا لريال مدريد، خاصًة في ظل الوضع المتوتر حاليًا".وأشار التقرير إلى أن كارفاخال أقرب من أي وقت سابق، للرحيل عن صفوف الفريق الملكي.