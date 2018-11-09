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مضيفة طيران تضطر لإرضاع طفلة غريبة في الجو!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت إحدى مضيفات الخطوط الفلبينية تجربتها المذهلة في إرضاع طفلة "غريبة" على متن رحلة بعد نفاذ الحليب لدى الأم.



ونشرت باتريشا أورغانو، البالغة من العمر 24 عاما، منشورا على فيسبوك تتحدث فيه عن قصتها الاستثنائية، بعد أن أصبحت مؤهلة للانضمام إلى طاقم الطيران على متن الرحلات الجوية.


وحاز المنشور على أكثر من 117 ألف إعجاب، كما شاركه أكثر من 20 ألف مستخدم خلال 24 ساعة.



وقالت أورغانو إنها اقتربت من الأم عندما سمعت صوت بكاء طفلتها الجائعة، حيث علمت أنه لم يعد لديها حليب، وعرضت عليها إرضاع الطفلة من حليبها الخاص، مع العلم أن لديها طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر.


وتواجدت الأم وابنتها (عمرها أقل من شهر واحد) في المطار منذ الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين 5 نوفمبر، ولم تغادر رحلتها حتى الساعة الخامسة صباحا، وفقا لتقارير Smart Parenting.


وحقق منشور أورغانو ردة فعل إيجابية كبيرة، في حين وصف العديد من المتابعين الأم بأنها "غير مسؤولة" لنفاذ الحليب لديها وعدم إرضاع طفلتها بنفسها.


وفي الوقت نفسه، انتقد أحد مستخدمي فيسبوك الأم، لأنها سمحت لامرأة غريبة بإرضاع طفلتها، ولم تخف من انتقال الأمراض، معتبرا أن هذه الحادثة مخاطرة كبيرة




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