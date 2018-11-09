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الجمعة الـ33- 6 اصابات بمسيرات العودة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اصيب 4 مواطنين برصاص الجيش الاسرائيلي في مسيرات العودة، 2 شرق خزاعة و2 شرق البريج، واصيب شاب برصاص قناصة في قدمه شرق مدينة غزة وفتى في رفح.



وكان قد بدأ المواطنون بالتوافد الى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة "33" لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "المسيرة مستمرة".







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