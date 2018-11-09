الجمعة, الـ33-, 6, اصابات, بمسيرات, العودة,

وكان قد بدأ المواطنون بالتوافد الى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة "33" لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "المسيرة مستمرة".

اصيب 4 مواطنين برصاص الجيش الاسرائيلي في مسيرات العودة، 2 شرق خزاعة و2 شرق البريج، واصيب شاب برصاص قناصة في قدمه شرق مدينة غزة وفتى في رفح.

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