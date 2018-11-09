انقلاب, سيارة, على, شارع, التفافي, الناصرة, واصابة, شخصين,

وتم نقلهما الى مستشفى الناصرة عبر مرام مديكال وهتسلا لاستكمال علاجهما هناك .وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

أسفر حادث طرق على شارع الناصره الالتفافي عصر اليوم الجمعة عن اصابة شخصين حالتهما بين المتوسطة والطفيفة.

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