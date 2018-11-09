تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-14 19:26:37 لائحة اتهام بحق شاب من الرينة بتجارة المخدرات وضبط عشرات الاف الشواقل |  2019-02-14 19:22:50 أتلتيكو مدريد يؤمن بقاء سيميوني حتى 2022 |  2019-02-14 19:19:59 داسي بيري ووفد من وزارة المعارف في زيارة لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات |  2019-02-14 18:54:27 المتابعة تحذر من مخطط عدواني جديد ضد المسجد الأقصى |  2019-02-14 18:42:00 رئيسا المتابعة والقطرية يلتقيان وزير الأوقاف الأردني |  2019-02-14 18:16:18 اعتقال 5 شبان خلال مظاهرة على مفرق المكر ضد مخطط طنطور |  2019-02-14 16:03:13 الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي |  2019-02-14 15:57:55 إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت |  2019-02-14 15:56:01 تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " |  2019-02-14 15:26:59 اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات |  2019-02-14 15:02:26 مؤتمر وارسو: إيران "أكبر تهديد" في الشرق الأوسط |  2019-02-14 13:41:23 جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حول ترميم وتطوير المنطقة الصناعية‎ |  2019-02-14 13:33:57 وفاة معتمر فلسطيني وإصابة 10 بحادث سير بالسعودية |  2019-02-14 12:34:53 الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب |  2019-02-14 12:16:02 ابراهيم الصرايعة يعلن ترشحه للمكان الـ 4 ضمن العربية للتغيير |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انقلاب سيارة على شارع التفافي الناصرة واصابة شخصين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرق على شارع الناصره الالتفافي عصر اليوم الجمعة  عن اصابة شخصين حالتهما بين المتوسطة والطفيفة.



 وتم نقلهما الى مستشفى الناصرة عبر مرام مديكال وهتسلا لاستكمال علاجهما هناك .

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




كلمات متعلقة

انقلاب, سيارة, على, شارع, التفافي, الناصرة, واصابة, شخصين,

تابعونــا

لائحة اتهام بحق شاب من الرينة بتجارة المخدرات وضبط عشرات الاف الشواقل لائحة اتهام بحق شاب من الرينة بتجارة المخدرات وضبط عشرات الاف الشواقل 2019-02-14 | 19:26:37

قدمت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة لائحة اتهام بحق شاب من الرينة قام بالتجارة...

داسي بيري ووفد من وزارة المعارف في زيارة لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات داسي بيري ووفد من وزارة المعارف في زيارة لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات 2019-02-14 | 19:19:59

قامت السيدة داسي بيري، مديرة القسم "أ" للمدارس فوق الابتدائية، في وزارة التربية...

المتابعة تحذر من مخطط عدواني جديد ضد المسجد الأقصى المتابعة تحذر من مخطط عدواني جديد ضد المسجد الأقصى 2019-02-14 | 18:54:27

حذرت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، في اجتماع سكرتارية اللجنة...

رئيسا المتابعة والقطرية يلتقيان وزير الأوقاف الأردني رئيسا المتابعة والقطرية يلتقيان وزير الأوقاف الأردني 2019-02-14 | 18:42:00

التقى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية...

اعتقال 5 شبان خلال مظاهرة على مفرق المكر ضد مخطط طنطور اعتقال 5 شبان خلال مظاهرة على مفرق المكر ضد مخطط طنطور 2019-02-14 | 18:16:18

اعتقلت الشرطة عصر اليوم الخميس 5 شبان خلال مظاهرة ضد تخطيط اقامة مدينة طنطور على...

الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي 2019-02-14 | 16:03:13

احيى اهالي الجولان اليوم الخميس ذكرى «الإضراب الكبير» الذي نفذه أهالي الجولان...

إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت 2019-02-14 | 15:57:55

جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي باسم البلديه...

تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " 2019-02-14 | 15:56:01

17,000 طالبا موهوبا يتعلّمون في جهاز التّربية ، %80 منهم يستفيدون من خلال يوم اثراء...

اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات 2019-02-14 | 15:26:59

تحقق شرطة ام الفحم في ملابسات اطلاق نار قرب مدخل مدرسة اعدادية في مدينة ام الفحم...

جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حول ترميم وتطوير المنطقة الصناعية‎ جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حول ترميم وتطوير المنطقة الصناعية‎ 2019-02-14 | 13:41:23

عقدت صباح اليوم الخميس جلسة عمل بين رئيس مجلس الرينة المحلي السيد جميل أنور بصول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي نجوان ابو لقيعان ورة تنظيم داعش السفر سوريا الارهابي حورة النقب حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب علي سعيد دراوشة اكسال وفاة الشاب في امريكا قرية الشيخ موفق طريف مسطحات قرانا بلده درزية جديدة قرب طبريا تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن خطف طفل 7 سنوات عرعره النقب اتهام شابين مطالبة شقيقه فدية 500 الف شيكل نصف مليون لينا مخول اغاني البوم ميلاد مجيد عكا عيد مفرق البروة سائق حادث دراجة نارية شاحنة شارع 85 اصابة مستشفى الشرطة باب العامود القدس توثيق محاولة طعن مقدسي العيساوية الذكرى الثامنة لرحيل وفاة الشاعر محمود درويش فلسطين رام الله تل 3 قتلى فلسطينين شابين ابيب عملية اطلاق نار اصابات منفذ شرطة مركز تجاري شارونه سوبر استنفار خسارة سخنين بيتار القدس مباراة اتحاد ابناء اعتقال مشجع مفرقعات شجار الشرطة بيتح تكفاعلاء زيود ام الفحم شقيقه عملية جان شموئيل طعن دهستجنيد الاب نداف جبرائيل يقف شعلة استقلال منتدى تجنيد المسيحيين الجيش
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com