واشنطن, تدرس, إمكانية, تطبيق, عقوبات, على, الرياض,

قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، "في هذه المرحلة نتخذ خطوات قوية مثل إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين، ونقيّم إمكانية تطبيق عقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي".

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة عقدت بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة تتابع مسار تحقيقات مقتل خاشقجي عن كثب.وأكد هيل أن بلاده تبدي حرصا في مسألة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.وأضاف "لقد طلبنا من السعوديين إظهار الحقائق، وتحميل الجناة المسؤولية، وشهدنا بعض الخطوات الإيجابية لغاية الآن، إلا أنه ينبغي لهم فعل المزيد".وأشار إلى أنه من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، ومواصلة التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في آن واحد.