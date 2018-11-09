تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-22 18:14:24 غزة: الطواقم الطبية تنقذ حياة طفل بعد اعلان استشهاده |  2019-02-22 16:43:56 موسكو تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران في المجال النووي السلمي |  2019-02-22 16:38:31 الصلح بين عائلتي الشيخ داوود وابو نواف بدارنة من عرابة بعد مقتل الشاب زيد احمد الشيخ داوود -عاصلة |  2019-02-22 14:39:55 روسيا: أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا |  2019-02-22 14:37:52 شموئيل ابواب يزور عددا من المدارس الكنائسيّة في شمال البلاد |  2019-02-22 14:31:54 "واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! |  2019-02-22 14:28:22 سليماني: إيران الدولة الوحيدة التي تدار على أساس إسلامي |  2019-02-22 12:45:12 أردوغان وترامب يتفقان على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح المشتركة |  2019-02-22 12:20:56 فيديو - المقدسيون يدخلون باب الرحمة لأول مرة منذ 2003 |  2019-02-22 11:17:47 أمسية صورة وفكرة وجوائز بمدرسة راهبات الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-22 10:38:13 اعتقال 60 شابا من القدس واستعدادات مكثفة للشرطة عشية صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك |  2019-02-22 10:16:32 نتنياهو يلتقي بوتين الاربعاء في موسكو |  2019-02-22 09:25:42 47 قائمة تتنافس في الانتخابات للكنيست .. اليكم التحالفات |  2019-02-22 09:24:45 استعدادات في غزة لـ جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" |  2019-02-22 09:14:20 خاص بالصنارة- إرتفاع ملحوظ بنسبة الطلاق في البلاد و %13 من الأزواج يتطلقون أول 15 سنة من حياتهم الزوجية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

واشنطن تدرس إمكانية تطبيق عقوبات على الرياض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، "في هذه المرحلة نتخذ خطوات قوية مثل إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين، ونقيّم إمكانية تطبيق عقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي".



جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة عقدت بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة تتابع مسار تحقيقات مقتل خاشقجي عن كثب.


وأكد هيل أن بلاده تبدي حرصا في مسألة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.


وأضاف "لقد طلبنا من السعوديين إظهار الحقائق، وتحميل الجناة المسؤولية، وشهدنا بعض الخطوات الإيجابية لغاية الآن، إلا أنه ينبغي لهم فعل المزيد".


وأشار إلى أنه من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، ومواصلة التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في آن واحد.




كلمات متعلقة

واشنطن, تدرس, إمكانية, تطبيق, عقوبات, على, الرياض,

تابعونــا

موسكو تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران في المجال النووي السلمي موسكو تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع طهران في المجال النووي السلمي 2019-02-22 | 16:43:56

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عزم روسيا على مواصلة التعاون...

روسيا: أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا روسيا: أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا 2019-02-22 | 14:39:55

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الولايات...

سليماني: إيران الدولة الوحيدة التي تدار على أساس إسلامي سليماني: إيران الدولة الوحيدة التي تدار على أساس إسلامي 2019-02-22 | 14:28:22

وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بلاده...

أردوغان وترامب يتفقان على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح المشتركة أردوغان وترامب يتفقان على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح المشتركة 2019-02-22 | 12:45:12

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم...

إيران: لا نستبعد احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل إيران: لا نستبعد احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل 2019-02-21 | 12:30:27

لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، احتمال اندلاع نزاع عسكري مع...

مقتل شخصين جراء إطلاق رصاص في ميونخ الألمانية مقتل شخصين جراء إطلاق رصاص في ميونخ الألمانية 2019-02-21 | 11:25:07

أكدت الشرطة الألمانية مقتل شخصين اليوم الخميس، جراء إطلاق الرصاص في مدينة ميونخ...

داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب (صور) داعشية ألمانية تروي ليلة زفافها في غرفة تعذيب (صور) 2019-02-21 | 10:09:49

روت داعشية ألمانية من أصول تركية للمحققين الألمان كيف قضت ليلة زفافها في حجرة...

قمة عربية-أوروبية في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل قمة عربية-أوروبية في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل 2019-02-21 | 09:48:21

تعقد الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي قمة في القاهرة الأسبوع المقبل، ستبحث فيها...

مقتل 70 شخصا بحريق مواد كيميائية في عاصمة بنغلادش مقتل 70 شخصا بحريق مواد كيميائية في عاصمة بنغلادش 2019-02-21 | 08:55:16

أودى حريق اندلع الليلة الماضية في عاصمة بنغلادش دكا بحياة 70 شخصاً، وأعلن مسؤول في...

5 اصابات بخانيونس بعد غارات جوية شرق البريج 5 اصابات بخانيونس بعد غارات جوية شرق البريج 2019-02-20 | 22:01:16

أصيب خمسة مواطنين برصاص الاحتلال شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سطو محطة وقود الناصرة القاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات مشتبه سفينة ابحار مرسى ايلات الاردن خفر السواحل اعتقال الطيبة شاب تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول MRI جهاز الناصرة المنطقة مستشفى العائلة المقدسة أول المنطقة حادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير انجاز غيداء زعبي مركز سلطة محلية مؤتمراسلحة ذخيرة قرية طوبا زنغرية تفتيش شرطة تحقيق حيازة سلاح قائد لواء الشمال شرطة زيارة عرابة دير حنا مدينة قرية عنف مشاكل زيارة تفقدية تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره اصاباتانفجارانبوبةكفرمندا بيت شرطة اطفاء انقاذ قرية مصرع طفلة طفلة تعرضت دهس اصابة خطيرة حادث طرق شقيب السلام النقب مستشفى تحقيق شرطة اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق مصعد ورشة بناء طيرة الكرمل مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com