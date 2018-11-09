أميركا, تشدد, قيودها, على, السجائر, الإلكترونية,

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أظهرت دراسة أميركية حديثة عمل عليها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أن...
لا أحد يعتقد أن الدجاج المقلي جيدا، ولكن معظم الناس يرون أنه لا بأس من تناوله في...
نُقلت الأميركية نينا دانغ إلى المستشفى في نيسان/أبريل الماضي بعد تعرّضها لحادث...
حذر خبراء جامعة كارولينا الجنوبية من أن الإصابة بالصداع النصفي الشديد في منتصف...
وجد العلماء لأول مرة أن البكتيريا المسببة لنزيف اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى...
ضجت فرنسا خلال الأيام الماضية بدراسة أظهرت وجود مواد كيميائية خطيرة في بعض...
كشفت دراسة طبية حديثة أن القيام بخطوة بسيطة بصورة يومية، يمكن أن يخفض خطر الإصابة...
وجدت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج أن مرض القلب قد يبدأ في الرحم حال تعرض الجنين لـ...
أشار تحليل جديد إلى أن تكلفة #الأنسولين لعلاج النوع الأول من #السكري في الولايات...
أشارت الرابطة الألمانية لصناعة المراتب إلى أنه يتعين تهوية غرف النوم بصورة...