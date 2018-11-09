شقيقة, سارة, سلامة, فنانة, شابة, تنافسها, في, الإثارة, والجاذبية,

يبدو أن المواهب الفنية في منزل الفنان المصري أحمد سلامة لها أكثر من وجه ولا تقتصر على ابنته الفنانة سارة سلامة فقط.

زينب سلامة، ابنة الفنان أحمد سلامة وشقيقة سارة، دخلت مؤخرا الوسط الفني من خلال مسلسل «أبو العروسة»، وقدمت دور فتاة مسيحية، وأتقنت أداء الشخصية، وتصور حاليا الجزء الثاني من المسلسل.الفنانة الشابة تقول إن والدها كان يرفض دخولها الوسط الفني، وجاء الأمر بالصدفة عندما عرض عليها دور في مسلسل «أبوالعروسة»، وحققت نجاحا كبيرا.شقيقة سارة سلامة نفت أن يكون هناك أن ضغينة بينها وبين شقيقتها، وقالت إن كل منهما تتمنى النجاح للأخرى في مسيرتها الفنية، وقالت أيضا إنها لون آخر غير سارة فهي سمراء شرقية ولكن شقيقتها مظهرها غربي أكثر.من خلال الحساب الشخصي لزينب سلامة تظهر في عدد من اللقطات الجريئة والتي تظهر جمالها، ولذلك قال عدد من الجمهور إنها تسير في نفس اتجاه شقيقتها سارة، وقد تنافسها في ذلك.سارة سلامة فنانة شابة بدأت في جذب الأنظار إليها من خلال مشاركتها في مسلسل «الكبير أوي»، مع الفنان أحمد مكي، وأثارت ضجة من خلال مسلسل «ابن حلال»، مع الفنان محمد رمضان.شورت سارة وملابسها الجريئة كانت من أكثر الاشياء التي أثارت الجدل حولها، كما أن الجمهور تعجب عندما علم أنها ابنة الفنان أحمد سلامة.