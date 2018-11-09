ديبالا:, السوبر, كلاسيكو, لن, يحدث, مرة, أخرى,

قال باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، إنه ليس لديه أي طرف مفضل للفوز بلقب كأس ليبرتادوريس، سواء ريفر بليت أو بوكا جونيورز.

وأضاف ديبالا، خلال حواره مع صحيفة أوليه "الأفضل في مباراتي الذهاب والإياب، سوف يحصد اللقب، في غرف ملابس يوفنتوس، كان الجميع يتحدث عن السوبر كلاسيكو".وتابع "الجميع كان يسأل كيف ستكون هذه المواجهة وطبيعة الأجواء المحيطة، لا شك أن الصدام بينهما سيكون جميلًا ومشوقًا للغاية".وأوضح ديبالا "سيكون من المدهش أن نشاهد مثل هذا النهائي، أتوقع عدم حدوث السوبر كلاسيكو مرة أخرى في البطولة".ورفض ديبالا، التكهن بنتيجة المباراتين، معربًا عن رغبته أن تكون النتيجة في المواجهتين، التعادل السلبي.يذكر أن مباراة الذهاب ستقام على ملعب لابوموبونيرا معقل بوكا جونيورز، غدًا السبت، أما مباراة الإياب والتي ستقام في 24 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، ستكون في ملعب المونيمونتال.ويعد الديربي الأرجنتيني، واحدًا من أعنف وأقوى الديربيات في العالم، خاصة على المستوى الجماهيري، وهو ما يضيف المزيد من الإثارة على نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس