صور.., إمرأة, تعيش, بعمود, فقري, ملتوٍ,

ترفض ​هايلي ويكفيلد​ (25 عاماً) إجراء عملية جراحية، على الرغم من أنها تعاني من مرض التواء ​العمود الفقري​ “الجنف”، منذ أن كانت في سنِّ التاسعة، وتحذير ​الأطباء​ لها بأنّه ربما يقتلها الأمر بدون العملية الجراحية.

ولاحظ والدا ويكفيلد في بداية الأمر التواء عمودها الفقري، ومع البحث وتشخيص المرض عرفا أنّه لم يتسبّب بموت أحد، وعاشت ويكفيلد حياتها بصورة طبيعية، لكنّ الأطباء أخبروها أن الانحناء سيستمرّ بالتوجه نحو قلبها، مما قد يؤدي إلى قتلها، لكنّها تجاهلت كل ذلك.وقرّرت ويكفيلد تحدّي مرضها وممارسة أساليب بديلة للجراحة، ك​التمارين الرياضية​ التي ساعدتها في تقليل المنحنى قليلاً، وقالت إنها عملية صعبة كما تختلف من حالة لأخرى، لذلك تريد أن تصبح ملهمة للكثيرين، لكنها لا تعرف إن كانت تستطيع مساعدتهم على تقليل إنحناءاتهم أم لا.