اصابة, خطيرة, لشاب, جراء, انقلاب, تراكتورون, قرب, تل, العدس,

أسفر حادث انقلاب تركتورون في منطقة مفتوحة قرب تل العدس، عصر اليوم الجمعة عن اصابة شاب (20 عامًا) بجراح وصفت بالخطيرة .

الطاقم الطبي قدم العلاج للمصاب في مكان الحادث وجرى نقله للمستشفى بمروحية لاستكمال علاجه هناك .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.