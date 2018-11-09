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اصابة خطيرة لشاب جراء انقلاب تراكتورون قرب تل العدس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أسفر حادث انقلاب تركتورون في منطقة مفتوحة قرب  تل العدس، عصر اليوم الجمعة  عن اصابة شاب (20 عامًا) بجراح وصفت بالخطيرة .



الطاقم الطبي قدم العلاج للمصاب في مكان الحادث وجرى نقله للمستشفى بمروحية لاستكمال علاجه هناك .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
اصابة خطيرة لشاب جراء انقلاب تراكتورون قرب تل العدس




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