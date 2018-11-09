جسر, الزرقاء, تفجع, بوفاة, الحاج, فريد, محمد, جربان‎,

إنتقل الى رحمة الله تعالى ، مساء يوم امس الخميس ، الحاج فريد محمد صالح جربان (أبو فرحات) من قرية جسر الزرقاء جراء اصابته بنوبة قلبية حادة.

هذا ويخيم الحزن الشديد على اهالي القرية وضواحيها منذ انتشار الخبر المفجع الذي حل كالصاعقة على اهالي البلدة ، حيث عرف المرحوم بحسن أخلاقه واعماله الخيرية وعلاقته الطيبة مع أهالي البلدة وكل من عرفه.هذا وستنطلق الجنازة صلاة الجمعة من مسجد عمر ابن الخطاب الى مثواه الاَخير جيث ووري الثرى.وتقدمت الحركة الاسلامية والحزب الديمقراطي العربي بالقرية بالتعازي الحارة لزوجة الفقيد وأبنائه ولجميع الاهل والاقارب راجين للجميع الصبر والسلوان.