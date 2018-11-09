تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 19:45:52 المحامي زكي كمال ل-الصنارة:الكنيست القادمة ستكون الفرصة الأخيرة لكبح جماح التوجهات والتشريعات المتطرفة وتغليب الديمقراطية على النزعات الق |  2019-01-03 20:00:20 الدواعش الجدد.... |  2019-01-03 19:36:23 وزارة المالية تصادق على مخطط حارة رابين في يركا ضمن المسار السريع |  2019-01-03 19:34:21 مركزية حيفا ترد دعوى حاتم عطالله وتبقي وهيب حبيش رئيسًا لمجلس يركا المحلي |  2019-01-03 18:31:37 دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة |  2019-01-03 18:26:43 اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين |  2019-01-03 18:21:39 إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات |  2019-01-03 16:27:44 النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي |  2019-01-03 16:19:39 صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-01-03 15:41:31 المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية |  2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الحاج فريد محمد جربان‎



  |     |   اضافة تعليق



إنتقل الى رحمة الله تعالى ، مساء يوم امس الخميس ، الحاج فريد محمد صالح جربان (أبو فرحات) من قرية جسر الزرقاء جراء اصابته بنوبة قلبية حادة.


هذا ويخيم الحزن الشديد على اهالي القرية وضواحيها منذ انتشار الخبر المفجع الذي حل كالصاعقة على اهالي البلدة ، حيث عرف المرحوم بحسن أخلاقه واعماله الخيرية وعلاقته الطيبة مع أهالي البلدة وكل من عرفه. 



 هذا وستنطلق الجنازة صلاة الجمعة من مسجد عمر ابن الخطاب الى مثواه الاَخير جيث ووري الثرى. 


وتقدمت الحركة الاسلامية والحزب الديمقراطي العربي بالقرية بالتعازي الحارة لزوجة الفقيد وأبنائه ولجميع الاهل والاقارب راجين للجميع الصبر والسلوان. 




كلمات متعلقة

جسر, الزرقاء, تفجع, بوفاة, الحاج, فريد, محمد, جربان‎,

تابعونــا

طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). 2019-01-03 | 10:35:12

انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس في مدينة...

عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" 2018-12-31 | 13:02:00

سم الله الرحمن الرحيم انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ المربي عبد القادر...

ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله 2018-12-29 | 18:00:02

ال سويطي واقرباؤهم وانسباؤهم في ابو سنان والخارج ينعون بمزيد من الحزن والاسى...

الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) من يافة الناصرة في ذمة الله الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) من يافة الناصرة في ذمة الله 2018-12-27 | 15:34:53

إنتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) عن عمر يناهز 79 عامًا،...

البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله 2018-12-24 | 09:55:21

انتقل الى رحمة الله تعالى في البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين، جميل خليل حمودة...

سخنين -الحاج حمد حسين غالية (ابو مفيد) في ذمة الله سخنين -الحاج حمد حسين غالية (ابو مفيد) في ذمة الله 2018-12-24 | 09:43:30

انتقل الى رحمتة تعالى المرحوم الحاج حمد حسين غالية صباح اليوم الاثنين...

طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله 2018-12-19 | 11:25:27

انتقل الى رحمة الله تعالى بمدينة طمرة صباح اليوم محمد غازي عواد عن عمر ناهر ال 50...

ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض 2018-12-19 | 10:38:49

فجعت قرية ترشيحا بوفاة المأسوف على شبابه ايهاب برهم (23 سنة) بعد معاناة من مرض...

محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله 2018-12-18 | 08:58:27

انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة الليلة محمود يوسف سليمان ابراهيم كناعنه ابو...

سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ 2018-12-16 | 13:04:37

انتقل إلى رحمة الله تعالى من قرية سولم، الحاج عبد الرحمن عبد الله زين زعبي (أبو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سطو امرأة سيدة مسلح مجهول مبلغ مال منها شرطة اطلاق نار بنك سخنين اقصى مسجد الحزب الشيوعي الجبهة مظاهرة شعارات احمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي طعن جندي شاب عربي من سكان الشمال ليف كنمفراتس حسفا مشتبه فر من المكان حريق منطقة المقشور غربي كفر مندا استدعاء طائرة اخماد اشجار زيتون كرم هويداة شوا نابلي يافا مقتل زوجها سطو زيارة اصدقاء تشيلسي دينامو كييف دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي تمديد اعتقال مشتبهين تهديد مزارع عربي سائق تراكتور زراعي العفولة سكين مصرع طفلة حادث طرق النقب رضيعة مستشفى سوروكا نباطيم ضواحي ميسم يوسف الخطياحتراق بيت حرفيش اصابات دون اضرار طابق الاول طابقين قرية اطفاءطرعان اهالي مظاهرة في القدس مشاركة رفضا قرار مخطط توسعة الكسارة سطو مسلح فرع بنك الجديدة المكر مسلح سرقة مبلغ من المال حريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء ذكرى الجلاء الجولان المحتل السوري المستعمر الفرنسي مجدل شمس باشا الاطرش ساحة اعلام سوريا رفع شعارات بئر السبع سجن ايشيل الشيخ رائد صلاح العزل المضايقات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com