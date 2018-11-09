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تواصل أعمال إزالة الأنقاض والركام من مخيم اليرموك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكدت اللجنة المشرفة على أعمال إزالة الأنقاض والركام في مخيم اليرموك أنها تواصل عملها من أجل إنهاء تنظيف ما تبقى من حارات وأزقة مخيم اليرموك، مشيرة إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بعملية تنظيف للشوارع الفرعية من الركام والانقاض بعد أن انتهت من تنظيف الشوارع الرئيسية في المخيم، مضيفة إلى أن الكسارات والاليات الثقيلة تقوم بالتخلص من الأبنية غير القادرة على البقاء وقد أصبحت الظروف مهيئة للانتقال للمرحلة التالية من مشروع إعادة الأهالي والمواطنين حيث يتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الجهود للإسراع في تأهيل اليرموك.



ودعت اللجنة المشرفة على إزالة الأنقاض والركام في اليرموك جميع فصائل وقوى و مؤسسات وطنية وخدماتية و نشطاء وطنيين للمساهمة بتلك العملية بغية التخلص من ما تبقى من أنقاض في الشوارع الرئيسية واستكمال ذلك من الحارات والشوارع الفرعية وتأهيل الطرق والأبنية التي تعاني من أضرار متوسطة.


وكانت اللجنة نوهت في وقت سابق إلى أن عمليات المسح الميدانية لمخيم اليرموك بينت إمكانية الاستفادة من نحو أربعين بالمائة من الأبنية بقصد إعادة الناس مع خروج نحو عشرين في المئة من مساحته بسبب انهيار الأبنية بينما تضرر أربعون بالمئة بدرجات متفاوتة، وفق ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".




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