انقاذ, حياة, رجل, من, أبو, سنان, تعرض, لجلطة, قلبية, وتوقف, القلب, خلال, العمل, بحقل, زيتون, بالقرية,

بعد مرور أقل من خمس دقائق وصل طاقم العلاج المكثف لمركز حيان للمكان، وبعد الفحص الأولي بدأ الطاقم بعملية إنعاش متقدمة للرجل شملت ضربات كهربائية للصدر وإيصال لجهاز التنفس الإصطناعي،وإستطاع الطاقم إعادة النبض ونُقل بعدها لغرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا بحالة مستقرة.

تلقى مركز حيان الرئيسي بلاغاً عن رجل بالستينات من عمره فقد وعيه فجأةً خلال عملة بحقل الزيتون بقرية أبو سنان.

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