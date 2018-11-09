أنغام, ضيفة, وفاء, الكيلاني, الإثنين, المقبل, في, «تخاريف»,

تحل النجمة أنغام يوم الإثنين المقبل ضيفة على برنامج “تخاريف” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة MBC، حيث تكشف العديد من الأسرار الجديدة في مشوارها الفني، كما تحكي عن كواليس مهمة ودقيقة عاشتها أثناء تقديم أعمالها الفنية، كما تروي قصة نجاحها بمحطاتها المختلفة.

وكانت شركة S production لمالكتها المنتجة سالي والي المشرفة على تنفيذ البرنامج ساهمت بشكل كبير في النجاح الذي حققه البرنامج عبر حلقاته السابقة والذي أدى إلى تعاقد قناتي LBC الأرضية اللبنانية ؛ وقناة LDC الفضائية اللبنانية مع مجموعة قنوات «MBC» للحصول على حق عرض الموسم الأول من البرنامج.