تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-22 19:51:06 "جوع الليل".. كيف تتغلب على إحساسك ؟ |  2019-01-22 19:46:03 محاكمة شرطي وعشيقته قتلا زوجته قبل 20 عاما |  2019-01-22 18:44:19 الرينة: المصادقة على ميزانية العام 2019 بقيمة 90 مليون شيكل |  2019-01-22 18:40:53 شهيد وجريحان بقصف اسرائيلي على غزة |  2019-01-22 17:16:12 نجم ريال مدريد يدرس الرحيل |  2019-01-22 17:14:12 لماذا لا يصاب البعض بنزلات البرد وكيف نصبح مثلهم؟ |  2019-01-22 17:11:12 ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في سوريا الى 21 |  2019-01-22 17:09:26 النائب جبارين: معايير وزارة الصحة تمسّ بفرص تعليم الطب لدى العرب |  2019-01-22 17:02:52 غزة:اصابة جندي اسرائيلي برصاص قرب السياج الحدودي |  2019-01-22 14:55:28 "إس-300" السورية ستدخل الخدمة في أذار المقبل |  2019-01-22 14:45:40 رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ |  2019-01-22 14:55:21 غدا - الشيخ رائد صلاح يدلي بشهادته ردا على لائحة الاتهام |  2019-01-22 14:15:11 غزة- 1250 مريض عيون قد يفقدون الابصار بسبب أزمة الوقود |  2019-01-22 14:15:08 شقيق الحريري في زيارة للأسد |  2019-01-22 13:29:56 محاولة اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أنغام ضيفة وفاء الكيلاني الإثنين المقبل في «تخاريف»



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحل النجمة أنغام يوم الإثنين المقبل ضيفة على برنامج “تخاريف” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة MBC، حيث تكشف العديد من الأسرار الجديدة في مشوارها الفني، كما تحكي عن كواليس مهمة ودقيقة عاشتها أثناء تقديم أعمالها الفنية، كما تروي قصة نجاحها بمحطاتها المختلفة.



 وكانت شركة S production لمالكتها المنتجة سالي والي المشرفة على تنفيذ البرنامج ساهمت بشكل كبير في النجاح الذي حققه البرنامج عبر حلقاته السابقة والذي أدى إلى تعاقد قناتي LBC الأرضية اللبنانية ؛ وقناة LDC الفضائية اللبنانية مع مجموعة قنوات «MBC» للحصول على حق عرض الموسم الأول من البرنامج.




كلمات متعلقة

أنغام, ضيفة, وفاء, الكيلاني, الإثنين, المقبل, في, «تخاريف»,

تابعونــا

أحلام تتغزل بزوجها وتثير غضب الجمهور بفيديو جديد أحلام تتغزل بزوجها وتثير غضب الجمهور بفيديو جديد 2019-01-22 | 19:49:07

مرة جديدة، وقعت الفنانة أحلام في فخ السوشيال ميديا، حيث نشرت مقطع فيديو جديد مع...

ما علاقة بطل مسلسل وادي الذئاب بهجوم منبج في سوريا؟ ما علاقة بطل مسلسل وادي الذئاب بهجوم منبج في سوريا؟ 2019-01-22 | 14:55:26

وجد ممثل تركي شهير نفسه متهمًا بأنه أحد منفذي الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي...

الجمهور يقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر الجمهور يقتحم المسرح أثناء غناء كاظم الساهر 2019-01-22 | 13:15:17

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان العراقي...

أحمد السقا الممثل الاعلى أجرا في رمضان 2019 أحمد السقا الممثل الاعلى أجرا في رمضان 2019 2019-01-22 | 11:54:36

كشفت تقارير صحفية مصرية أن الممثل المصري ​أحمد السقا​ سيتقاضى أعلى أجر بين...

زوجة راغب علامة تخوض تحدي ال 10 سنوات على طريقتها زوجة راغب علامة تخوض تحدي ال 10 سنوات على طريقتها 2019-01-22 | 10:40:33

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خطفت السيدة ​جيهان علامة​ زوجة...

أمل بوشوشة تعود لطفولتها على الدراجة.. فيديو أمل بوشوشة تعود لطفولتها على الدراجة.. فيديو 2019-01-22 | 08:27:50

عادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة لطفولتها، وعاشت لحظات ممتعة في نزهة نهارية،...

شاهدوا ما هي الحيل التي يتبعها عمرو دياب ودينا الشربيني للتخفي! شاهدوا ما هي الحيل التي يتبعها عمرو دياب ودينا الشربيني للتخفي! 2019-01-21 | 22:25:15

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لشخصين يخفيان وجههما واحدا منهما رجلا...

الراقصة ​صافيناز تتقبل التعازي بوفاة والدها الراقصة ​صافيناز تتقبل التعازي بوفاة والدها 2019-01-21 | 20:39:40

بسبب سفرها إلى أرمينيا من أجل تلقي العزاء بوفاة والدها، ألغت الراقصة ​صافيناز​...

زهير رمضان باق في "باب الحارة" زهير رمضان باق في "باب الحارة" 2019-01-21 | 14:55:00

لم يفتتح الممثل ​زهير رمضان​ موسمه الدرامي حتى الآن، لكنه ضَمن تواجده في عمل...

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي ال 10 سنوات زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي ال 10 سنوات 2019-01-21 | 14:03:00

شاركت ابنة الفنانة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات، الدارج حالياً بقوة على مواقع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المدارس الاهلية اجرات احتجاجية تحويل مبالغ للمدارس وزارة المعارف الاب عبد المسيح لاعبو سخنين اتحاد ابناء زيارة اطفال مستشفى بوريا معايدة هدايا ثانوية مدرسة قرية شعب تخريج الفوج 19 طلاب احتفال تخرج اخالي ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدبرد امطار بير هداج نقب يغطي شتاء جنوب ارصاد جوية ابراهيم نابلسي اتهام حسين حسن اطلاق نار قتل عبلين خلاف عائلات القرية اصابات قتيل ابراهيم محمد موسى حسنين النابلسي نابلسي مصرع شاب اضراب عام مجلس عبلين بالغة خطيرة اطلاق نار عبلين شرطة اسعرهط اللد بيت جن 6 ضحايا ام الفحم محاجنة اسبوع نهاية دامي طب جامعة رومانيا القريناوي محمد زبيده ضياء مأساوي محاجنة سعاشجار مفرقعات كفر مندا انتشار شرطة قوات منعا تجدد بلدة قرية جت المثلث احمد وتد سامي نصر عدنان ابو فول ضحايا تشييع جثمان جنازة قرية حادث طرق مروع قرب جلجولية شارع 6 رصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق الطيبة حرق اطارات اغلاق شارع 444 نصرة القدس الاقصى الشرطة مجهولون اضرام النار سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور مسيرة احد الشعانين مدينة شفاعمرو مشاركة واسعة قداس الطوائف المسيحية الضريبة النائية تقليصات المنح الضريبية اغلاق شوارع القدس نهاريا عكا تظاهرات مفارق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com