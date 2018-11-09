تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-18 18:22:12 الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية |  2019-01-18 18:20:33 البرلمان الأردني ينفي بيع 1200 دونم من الأراضي الشاطئية في العقبة |  2019-01-18 17:01:52 روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة |  2019-01-18 16:58:20 وفاة طفل من النقب واصابة شقيقه بصورة خطيرة جراء استنشاقهما الغاز المنبعث من سخان المياه‎ |  2019-01-18 15:07:07 واشنطن تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين |  2019-01-18 12:55:16 تخليص عالقة جراء حادث طرق قرب كفار ادوميم وحالتها خطيرة |  2019-01-18 12:50:55 النقب - حصان يهاجم رضيعاً ويتسبب بإصابته |  2019-01-18 11:57:37 بمشاركة والدها - وقفة تأبينة لروح المرحومة الطالبة أية مصاروة قرب مقر البرلمان في ولاية فيكتوريا الاسترالية |  2019-01-18 11:15:57 فيديو - النصراوي مؤنس دبور يوقع رسميا في اشبيلية الاسباني وادارة الفريق تقدمه للصحافة : حلمي تحقق |  2019-01-18 10:46:38 وسائل الاعلام الاسترالية تنشر صورة الشاب المشتبه بضلوعه بجريمة قتل الطالبة أية مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-18 10:06:37 وسط غضب شديد - عائلة صفوري في طرعان تقرر هدم بيتها بنسفها غدا بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة |  2019-01-18 09:55:27 علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! |  2019-01-18 09:54:09 برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك |  2019-01-18 09:52:42 حرقت زوجها حيا .. والسبب "كلمة سر" الهاتف |  2019-01-18 09:36:36 خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اكتشاف علاج لسرطان نادر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء معهد دانا-فاربر الأمريكي للبحوث السرطانية أهدافا جزيئية في خلايا الأورام الخبيثة لنوعين من السرطان غير قابلة للعلاج.



وأفاد موقع MedicalXpress بأن الساركوما الزليلية (نوع نادر من سرطان الأنسجة الرخوة الذي يكتشف عادة لدى الشباب)، وأورام الأطفال الذين هم دون الثانية من العمر، تصيب الدماغ والكلى وأعضاء أخرى من الجسم.

وجد الباحثون أن تطور الساركوما الزليلي وأورام الأطفال سببه إعادة تشكيل الكروماتين في المركب  ncBAF الذي يساهم في تنظيم نشاط عدد من الجينات، ويلعب دورا مهما في تغليف الكروماتين، وهو عبارة عن كروموسومات تتكون من الحمض النووي والحمض النووي الريبي وبروتينات.


كما اكتشف الباحثون وجود BRD9 وGLTSCR1 في مركب ncBAF، التي هي وحدات فرعية فريدة غير موجودة في مركبات مماثلة.


إن تثبيط هذه الوحدات بمساعدة مركبات مساعدة يمنع انقسام الخلايا الخبيثة وتكاثرها وبالتالي يبطئ تطور المرض.


يأمل العلماء أن تساعد نتائج دراستهم في ابتكار طرق جديدة فعالة في علاج  الساركوما الزليلي وأورام الأطفال.




كلمات متعلقة

اكتشاف, علاج, لسرطان, نادر,

تابعونــا

لماذا لا يصاب الفيل بالسرطان؟ العلم يحل اللغز لماذا لا يصاب الفيل بالسرطان؟ العلم يحل اللغز 2019-01-18 | 18:26:21

انشغل العلماء على مدار سنوات، بمحاولة كشف سبب عدم إصابة بعض الحيوانات بالسرطان،...

علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! 2019-01-18 | 09:55:27

حذر خبراء من احتواء نحو 90% من الإيصالات التي تستخدم حبرا يتلاشى بمرور الوقت، على...

أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد 2019-01-18 | 08:30:52

أظهرت دراسة يابانية حديثة أنّ استخدام أدوية الحساسيّة، المضادّة للهستامين، قد...

احذروا النوم أقل من 6 ساعات.. "القلب في خطر" احذروا النوم أقل من 6 ساعات.. "القلب في خطر" 2019-01-17 | 18:03:55

كشف علماء من أميركا وإسبانيا أن الذين ينامون أقل من ست ساعات يوميا، يزداد خطر...

خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة 2019-01-17 | 14:15:52

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...

اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا 2019-01-17 | 12:30:46

كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...

ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً ؟ ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً ؟ 2019-01-17 | 11:15:34

يوصي الأطباء بتناول الأسماك ما بين مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على فوائدها...

اختبار بسيط للدم يجنبك نوبات القلب قبل حدوثها بسنوات اختبار بسيط للدم يجنبك نوبات القلب قبل حدوثها بسنوات 2019-01-17 | 08:29:33

أصبح الأطباء قادرين على تحديد مؤشرات الإصابة بالنوبات القلبية قبل حدوثها بسنوات،...

9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش 9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش 2019-01-16 | 22:39:27

يؤدي تراكم دهون البطن إلى ظهور ما يعرف بـ"الكرش"، وتكمن خطورتها البالغة في أنها...

الدماغ البشري يعمل بشكل عكسي لاستعادة الذكريات! الدماغ البشري يعمل بشكل عكسي لاستعادة الذكريات! 2019-01-16 | 14:55:39

وجد باحثون في جامعة برمنغهام أن الدماغ البشري يستعيد ذكريات حدث ما على عكس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتهام ساب قرية الزرازير محاولة قنل اطلاق نار لائحة محكمة نزاع عائلات الشرطة دير حنا في ذمة الله وفاة تشييع جثمانه حنا موسى معلم ابو موسىتعايش مشترك زرازير عرب يهود مركز جماهيري قرية نشأت ملحم و معتقلين عرعره قرية قضية شبهات تصفية المشتبه اعتقال الشرطة اصابة خطيرة حادث طرق دهس سيارة كفر مندا طفلة مستشفى اسعاف شرطة فريق هامبورغ الالماني مؤنس دبور الناصرة لاعب سويسرا 4 مليون يورو فيلانوفينسي و برشلونة مباشريلا شوت القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيلانوفينسيبرشلونة برشلونة وفيلانوفينسي قناة تنقل مباراة برشلونةثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة احتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولشعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت اصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى الشيخ رائد صلاح التماس محمد بركة المحكمة جلسة النظر استئنافمحمد عل كلاي وفاة ملاكم اسطورة الملاكمة العالم جهاز تنفسي اصابة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com