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الشرطة : منفذ هجوم كاليفورنيا جندي سابق في المارينز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشفت الشرطة الأمريكية هوية منفذ هجوم كاليفورنيا الذي أودى بحياة 12 شخصا، الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه عنصر سابق في قوات المارينز الأمريكية. وعثرت الشرطة على مطلق النار مقتولا داخل الحانة في لوس أنجلس حيث كان ينظم حفل طلابي. ويُرجح أن الرجل قد انتحر.



أعلنت الشرطة الأمريكية أن عنصرا سابقا في قوات المارينز هو من أطلق النار داخل حانة وقاعة رقص مكتظة بالطلاب في منطقة لوس أنجلس في جنوب كاليفورنيا في ساعة متأخرة الأربعاء، وأودى بحياة 12 شخصا.


وعثرت الشرطة على مطلق النار مقتولا داخل الحانة في بلدة ثوسند أوكس الراقية في لوس أنجلس حيث كان ينظم حفل طلابي. ويُرجح أن الرجل انتحر.


"الدماء في كل مكان"


دخل الرجل حانة "بوردرلاين بار أند غريل" حوالي الساعة 11:20 ليل الأربعاء وراح يطلق النار وفق ما أفاد شهود، مثيرا الرعب بين الموجودين الذين تدافعوا للهرب.


وقال مدير الحانة تيلور ويتلر لشبكة "فوكس نيوز"، أن الرجل "بدا كأنه يعرف ماذا يفعل، كأنه تدرب على الأمر".


ويعتبرهذا ثاني حادث إطلاق نار على حشود في الولايات المتحدة في أقل من أسبوعين.




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