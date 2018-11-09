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مجهولون يعلقون رأس خنزير على مدخل كنيس برمات هشارون



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" صباح اليوم  تلقى مركز الشرطة بلاغ حول تعليق رأس خنزير عند مدخل كنيس في المدينة رمات هشارون.


أفراد من الشرطة وصلوا الى المكان.

الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.




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