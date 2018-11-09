مجهولون, يعلقون, رأس, خنزير, على, مدخل, كنيس, برمات, هشارون,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" صباح اليوم تلقى مركز الشرطة بلاغ حول تعليق رأس خنزير عند مدخل كنيس في المدينة رمات هشارون.

أفراد من الشرطة وصلوا الى المكان.الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.