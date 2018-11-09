مفاجأة, مدوية, عن, زفاف, شذى, حسون, المنتظر..,

يبدو أن فرحة الفنانة العراقية شذى حسون لم تكتمل، ولم تتكلل بحفلة زفاف ضخمة كما كانت تحلم، حيث أعلنت عن انفصالها عن حبيبها قبل أيام قليلة وخلال تحضيراتها لزفافها.

وأكدت حسون هذا الامر بطريقة عير مباشرة، من خلال مقابلة أجرتها مع برنامج mbctrending، حيث أعلنت أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية هو وقوعها في الحب، إلا ان المسألة لم تكتمل لانه لم يكن شخصاً مناسباً، بحسب تعبيرها.وأشارت إلى أنها أرادت في الفترة السابقة أن تعيش حالة الاستقرار العائلي وتأسيس عائلة، إلا أن هذا الأمر لم يتم بشكل كامل، في إشارة واضحة الى أنها انفصلت عن حبيبها الذي قيل بأنه رجل أعمال اماراتي، قبل أيام قليلة من عقد قرانهما في بلد والدتها المغرب.وفي هذا السياق، نشرت الاعلامية مي العيدان عبر صفحتها على تطبيق “انستغرام” صورة لشذى مكتوب عليها انها انفصلت عن خطيبها قبل 3 أيام من زفافها.واختلفت التعليقات حول هذه قصة شذى، حيث اتهمها البعض بأن كل الامر لا يتعدى “الكذبة” و”الفبركة” لاثارة ضجة اعلامية حولها، لا سيما وانها تقضي اوقاتاً ممتعة مع اصدقائها في المغربة ولا تظهر اي معاناة من فراقها لحبيبها، مؤكدين أن خبر عقد قرانها يأتي بعد قرارها بالعودة الى الساحة الفنية بعد غياب طويل، وبالتالي المسألة “لعبة اعلامية فقط”، في حين دافع قسم آخر عنها، لافتين الى انها تمر بمرحلة صعبة وتحاول تخطي ازمتها.