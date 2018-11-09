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أمير قطر يحل ضيفا على الشيف التركي المشهور بوراك!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير عبر صفحته في "إنستغرام"، مقطعا مصورا يظهر زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى مطعم "المدينة" الشهير في العاصمة اسطنبول.



وأرفق بوراك الصور بتعليق باللغتين التركية والإنجليزية: "جاء صديقنا العزيز أمير دولة قطر، لزيارة مطعمنا".

كما التقط الشيف صورا تذكارية مع الأمير وهما يحملان رغيف خبز كتب عليه اسم الأخير.


واشتهر الشيف بوراك بالمقاطع المصورة التي ينشرها ويعرض فيها أطباق اللحوم والحلويات التركية الشهيرة التي يقوم بإعدادها.


ومن المتوقع أن يلتقي أمير قطر اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار زيارة خاصة، يناقش فيها الطرفان العلاقات الثنائية وآخر مستجدات المنطقة.




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