الأمم, المتحدة, :, 6.2, مليون, نازح, في, سوريا, و5.5, مليون, خارجها,

قال أمين عوض، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه لا يزال 6.2 مليون نازح في سوريا ينتظرون العودة إلى مناطقهم.

وأضاف، أن الحكومة السورية تقدر عددهم بـ3 ملايين، مؤكدة أن الكثيرين منهم عادوا إلى بيوتهم بعد تحرير الجيش السوري مناطقهم.وتابع أن الكثيرين من النازحين داخل سوريا، يعانون كما لو كانوا خارجها، وقال: "أكثر ما يحتاجونه هو السكن، والخدمات والرعاية الصحية والأمان ووسيلة العيش في منطقة الإقامة الدائمة والتعليم لأبنائهم".وأكد حب السوريين للتعليم وقال إن 93% من السويين كانوا متعلمين قبل الحرب وهذا أحد أعلى المؤشرات في العالم.ولفت إلى أن استطلاعات أجريت بين النازحين واللاجئين السوريين، دلت على أن 82% منهم على استعداد للعودة إلى مناطقهم في حال نفذت الشروط المذكورة.