مستوطنون, يخطون, شعارات, عنصرية, على, جدران, كفر, الديك,

اقتحم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية عليها وعلى عدد من الجدران.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة فجرا وأعطبت عدداً من المركبات، عرف من أصحابها منهل خالد عودة، وإياد شحادة ديك، وزكريا محمود ديك، وعثمان شحادة ديك، ورائد جمعة قاسم، ونبيل واصف عبد المجيد، وفخر هدروس ديك، وفاروق حسن أسعد، وعلام محمد حماد، وعماد اسماعيل يونس، ورجائي شحادة ديك، واسماعيل إياد يونس، والأشقاء مهند وأحمد وهاني بكر مصطفى.