بيت, لحم, تعلن, رسميا, موعد, اضاءة, شجرة, عيد, الميلاد, المجيد,

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انتهت قبل قليل جلسة المحكمة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...
كشف مكتب الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،...
تتألق الشابة رماح عبد الغني عدوي من قرية طرعان تتألق في صفوف فريق فتيات كفركنا...
قرر حزب البيت اليهودي الغاء الانتخابات التمهيدية. وبموجب هذا القرار سيقوم...
احتفلت مدينة بيت لحم امس الاربعاء باستقبال المجوس في المدينة وسط مشاركة واسعة...
حذرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطة جديدة وضعها رئيس بلدية ...
شهد قطاع غزة 57 ألفاً و694 مولوداً جديدا خلال عام 2018، بنسبة 51.3% ذكور، و48.7% إناث،...
وقعت الهستدروت وكل من ادارة بنك اسرائيل، وممثلي الموظفين في البنك وممثلين عن...
استمرت الثلوج بالتساقط على جبل الشيخ صباح اليوم الخميس. وتراكمت طبقة بسمك 12...
ألقت الشرطة والاستخبارات العسكرية الفلسطينية في ضواحي القدس ورام الله فجر اليوم...