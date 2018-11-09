بيت, لحم, تعلن, رسميا, موعد, اضاءة, شجرة, عيد, الميلاد, المجيد,

اعلنت بلدية بيت لحم صباح اليوم الجمعة رسما ان حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في بيت لحم لهذا العام سيكون يوم 1 كانون أول .

واشارت البلدية الى ان الحفل سينطلق تمام الساعة 6 مساءً في ساحة المهد.يشار الى ان حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد بتنظيم من بلدية بيت لحم.ووجهت البلدية دعوة عامة لجميع الاهالي المشاركة في الحفل .