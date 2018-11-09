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بيت لحم تعلن رسميا موعد اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت بلدية بيت لحم صباح اليوم الجمعة  رسما ان حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في بيت لحم لهذا العام سيكون يوم 1 كانون أول .


واشارت البلدية الى ان الحفل سينطلق تمام الساعة  6 مساءً في ساحة المهد. 

يشار الى ان حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد بتنظيم من بلدية بيت لحم.

ووجهت البلدية دعوة عامة لجميع الاهالي المشاركة في الحفل .




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