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الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يستعد اهالي قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في مسيرات العودة التي أطلقوا عليها اسم جمعة "المسيرات مستمرة" رفضا لاستمرار الحصار والاغلاق المفروض على لقطاع غزة.



ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في مخيمات العودة على الحدود.


وأكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية حتى رفع الحصار، مشيرة الى ان مسيرات العودة ستظل في طابعها السلمي على حدود قطاع غزة.




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