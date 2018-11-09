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فيديو - جورج وسوف في مطار القاهرة على كرسي متحرك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ردّد محبّو الفنان جورج وسوف أغنيات سلطان الطرب وهتفوا “نورت مصر” لحظة وصوله إلى مطار القاهرة من أجل إحياء حفلٍ غنائي في مدينة الشروق المصريّة.



 وقد وثّقت وسائل إعلامية مصرية بالفيديو لحظة وصول جورج وسوف إلى القاهرة مستعيناً بكرسي متحرك ومجموعة من المساعدين للوصول إلى السيارة الّتي كانت بإنتظار أن تقلّه إلى الفندق.


وقد طلب، احد الشباب الذين كانوا في استقبال الوسف في المطار، الحصول على “الفوطة” الخاصة به كتذكار، وهو ما استجاب له النجم الشهير.


الشاب، وهو مسئول رابطة محبي جورج وسوف في مصر، عبر عن سعادته الكبيرة بتصرف النجم السوري معه، مشيرًا إلى أن “الفوطة” تحمل رائحة وسوف، ووصفه بأنه سلطان الكرم.




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