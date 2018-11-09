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المحكمة تستمع لآخر “شهود” النيابة في ملف الشيخ رائد صلاح



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




استمعت محكمة الصلح في حيفا، امس الخميس، إلى آخر ما يسمى “شهود النيابة العامة” في ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، الذي يخضع للإقامة الجبرية والحبس المنزلي في بلدة كفر كنا، منذ 6/7/2018 بعد اعتقال فعلي تجاوز الـ 11 شهرا في السجون الإسرائيلية، على خلفية اتهامه اسرائيليا بـ “التحريض على العنف والإرهاب”.


وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع، إن النيابة العامة قدّمت اليوم شاهدة هي آخر “شهودها” في الملف، وقد أعدّت هذه الشاهدة تقريرا عن الأحداث التي وقعت في القدس والمسجد الأقصى بشهر تموز من العام الماضي، في أعقاب نصب الاحتلال بوابات إلكترونية وكاميرات في المسجد الأقصى، وأشار إلى أن النيابة أرادت إثبات مزاعمها في لائحة اتهام الشيخ رائد، في تسببه من خلال خطبه وتصريحاته باندلاع الأحداث في القدس ومحيط الأقصى.




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