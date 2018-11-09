اكسال, تستعد, لتشييع, جثمان, فؤاد, دراوشة, ضحية, حادث, العمل, بحيفا,

من المتوقع ان يتم اليوم الجمعة تشييع جثمان المرحوم شهيد لقمة العيش فؤاد نجيب دراوشة (53 عاما) ضحية حادث العمل بعد انهيار جزء من سقف عليه خلال عمله في ورشة ترميمات ببناية , امس الخميس في مدينة حيفا .

وستنطلق الجنازة بعد صلاة العصر مباشرة من مسجد ابو بكر الصديق في قرية اكسال .